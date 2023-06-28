Победа Украины в конфликте с РФ является условием для любой дискуссии о членстве Киева в НАТО. Об этом заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи в Брюсселе с премьер-министром Эстонии Каей Каллас.

"Самая срочная задача сейчас - это сделать так, чтобы Украина победила как суверенное государство. Главный фокус должен быть в обеспечении победы Украины. И это является предварительным условием для любой значимой дискуссии о членстве Украины", - сказал он.

Журналисты спросили Столтенберга, каким может быть исход саммита относительно вопроса членства Украины. "Рано говорить о результатах саммита, сейчас идут консультации. Но я уверен, что союзники придут к общему заключению и ответят на стремления Украины относительно членства", - ответил он. Столтенберг в очередной раз подчеркнул, что двери НАТО остаются открытыми и что Украина станет членом Североатлантического альянса.

Генсек также отметил, что альянс на саммите в Вильнюсе 11-12 июля усилит политические связи с Украиной. "На саммите мы согласуем многолетний пакет помощи и усилим наши политические связи с Украиной", - сказал он.

Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе планируется подвести Киев ближе к альянсу, создать Совет Украина - НАТО и обеспечить многолетнюю программу военных поставок киевским властям.