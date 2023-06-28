«Законно, но неуместно»: шведский премьер о сожжении Корана

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал акцию с сожжением Корана «законной, но неуместной». Об этом сообщает РИА Новости.

Премьер не стал отвечать на вопрос о том, как акция повлияет на перспективы вступления Швеции в НАТО.

Ранее шведская полиция разрешила сжечь экземпляр Корана возле мечети в Стокгольме днем в среду, 28 июня, в первый день исламского праздника Курбан-Байрам.

Заявку на проведение акции подал 37-летний мужчина. Он настаивает, что идея сожжения Корана не призвана помешать членству Швеции в НАТО и не должна рассматриваться как акт ненависти к мусульманам. Мужчина утверждает, что целью его акции является критика Корана и законов шариата.

Финляндия и Швеция стремились вступить в НАТО одновременно, но из-за акции с сожжением Корана у турецкого посольства в Стокгольме эти планы были сорваны.

21 января 2023-го у турецкого посольства в Стокгольме прошла согласованная акция протеста, в ходе которой ультраправый политик Расмус Палудан сжег Коран. Глава МИД Швеции Тобиас Бильстрем объяснил, что акцию разрешили, так как свобода выражения мнений - часть шведской демократии.