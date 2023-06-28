Зеленский вновь выступил за легализацию лекарств на основе каннабиса
Президент Украины Владимир Зеленский вновь выступил за легализацию лекарств на основе каннабиса (марихуаны), отметив, что они должны производиться на территории страны.
"Все лучшие мировые практики, все наиболее эффективные политики, все решения, какими бы сложными или необычными они не казались для нас, должны быть применены на Украине, чтобы всем нашим гражданам - украинцам и украинкам - не пришлось терпеть боль, стресс и травмы из-за войны. В частности, мы должны наконец честно легализовать для всех, кто этого требует, лекарства на основе каннабиса", - сказал он, выступая в Раде на заседании ко дню конституции Украины.
Украинский президент добавил, что необходимо провести соответствующие научные исследования, а само производство должно быть расположено на Украине.
Зеленский, еще будучи кандидатом в президенты, выступал за легализацию марихуаны в медицинских целях. Соответствующий законопроект зарегистрировали в Раде в июне 2021 года. 12 июля 2021 года Зеленский попросил Раду рассмотреть легализацию марихуаны в приоритетном порядке. На следующий день парламентарии провалили голосование по соответствующему законопроекту. Через год в июне 2022 года кабмин страны принял решение разрешить использование марихуаны в медицинских и научных целях.