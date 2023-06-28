Зеленский вновь выступил за легализацию лекарств на основе каннабиса

"Все лучшие мировые практики, все наиболее эффективные политики, все решения, какими бы сложными или необычными они не казались для нас, должны быть применены на Украине, чтобы всем нашим гражданам - украинцам и украинкам - не пришлось терпеть боль, стресс и травмы из-за войны. В частности, мы должны наконец честно легализовать для всех, кто этого требует, лекарства на основе каннабиса", - сказал он, выступая в Раде на заседании ко дню конституции Украины.