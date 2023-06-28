Пашинян и Эрдоган обсудили урегулирование отношений Турции и Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили процесс нормализации двусторонних отношений.

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Также в пресс-службе армянского кабмина сообщили, что стороны обсудили открытие сухопутной границы для дипломатов и граждан третьих стран, передает ТАСС.

Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары.