Пашинян и Эрдоган обсудили урегулирование отношений Турции и Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили процесс нормализации двусторонних отношений.
Также в пресс-службе армянского кабмина сообщили, что стороны обсудили открытие сухопутной границы для дипломатов и граждан третьих стран, передает ТАСС.
Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары.
В марте таможенники Армении начали готовиться к возможному открытию КПП «Маргара» на границе с Турцией, сообщил Комитет госдоходов Армении, объединяющий таможенную и налоговую службы.