Президент Бразилии раскритиковал еду на приемах в Европе

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва раскритиковал обеды, которые подавали во Франции и Италии во время его встреч с европейскими лидерами. Об этом сообщает TV Pampa.

Лула обедал с президентом Италии Серджо Маттареллой 21 июня, а с главой Франции Эммануэлем Макроном - 23 июня. Во время официального визита в Европу Лула также встретился с Папой Римским Франциском.

«Я пообедал с Макроном и Маттареллой. Это были два не очень хороших приема пищи во дворцах», - рассказал президент.

Особенно Лулу расстроили «крошечные и ограниченные порции». Он подчеркнул, что не может к этому привыкнуть, так как для него важно количество.

Лула сказал, что может объехать весь мир, «но когда возвращается домой, то ест лучшую еду на свете», - фасоль, рис, стейк и яичницу.

Также Лула рассказал, как в 2005 году Бразилию посетил принц Астурийский - нынешний король Испании Филипп VI - и его жена Летисия. Тогда Лула настоял, чтобы Летисии подали фейжоаду - блюдо из фасоли, мяса (кусков свинины, сосисок, колбасы) и маниоковой муки. По словам Лулы, его отговаривали от этой идеи из опасений, что принцессу может стошнить.