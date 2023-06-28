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Генпрокуратура Белоруссии: против Литвы возбуждено дело за нарушение прав беженцев

Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по фактам нарушения Литвой международного права в отношении прав беженцев, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Белоруссия возбудила дело против Литвы за нарушения международного права
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"Генеральная прокуратура Республики Беларусь по фактам грубого нарушения литовской стороной требований международного права (...) возбудила уголовное дело о преступлениях против безопасности человечества по ст. 128 Уголовного кодекса Республики Беларусь", — говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что речь идет о фактах нарушения международного права, которое определяет гражданские и политические права беженцев, включая депортации и необоснованного применения к мигрантам физической силы и специальных средств, а также намеренного неоказания им медпомощи.

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По данным надзорного ведомства, все это повлекло наступление тяжких последствий, включая смерти беженцев, Также в ведомстве отметили, что для предварительного расследования дело направлено в Следственный комитет республики.

Ранее сообщалось, что Конституционный суд Литвы постановил, что закон страны от 2021 года, в соответствии с которым задерживали беженцев, прибывающих с территории Белоруссии, противоречит конституции государства.

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