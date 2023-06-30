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Кличко косвенно признался в конфликте с Зеленским

Мэр Киева Виталий Кличко косвенно признался в конфликте с украинским президентом Владимиром Зеленским и его Офисом. Видео с конференции по самоуправлению, на которой выступил Кличко, опубликовало издание «Страна.ua».

Кличко косвенно признался в конфликте с Зеленским
© Газета.Ru

Он подчеркнул, что боевые действия не являются оправданием для политических разборок.

«Сегодня вызывает обеспокоенность чрезмерная централизация власти, использование правоохранительных органов для давления на бизнес и местную власть, влияние центральных органов власти на судебную систему», — сказал Кличко.

Он добавил, что в такое время не должно быть политической борьбы, недемократических методов управления государством, которое намерено стать членом Евросоюза и НАТО.

На Украине прошла череда кадровых перестановок. Кличко удалось избежать увольнения, но он получил выговор за состояние бомбоубежищ в городе. После гибели двух женщин и ребенка, которые не смогли попасть в укрытие в Деснянском районе, Владимир Зеленский обещал «поставить голову на место» тем, кто не умеет «включать голову».

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