Кличко косвенно признался в конфликте с Зеленским

Мэр Киева Виталий Кличко косвенно признался в конфликте с украинским президентом Владимиром Зеленским и его Офисом. Видео с конференции по самоуправлению, на которой выступил Кличко, опубликовало издание «Страна.ua».

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Он подчеркнул, что боевые действия не являются оправданием для политических разборок.

«Сегодня вызывает обеспокоенность чрезмерная централизация власти, использование правоохранительных органов для давления на бизнес и местную власть, влияние центральных органов власти на судебную систему», — сказал Кличко.

Он добавил, что в такое время не должно быть политической борьбы, недемократических методов управления государством, которое намерено стать членом Евросоюза и НАТО.