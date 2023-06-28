В Грузии штраф за выгул собаки без намордника вырос в 7,5 раза

Парламент Грузии в третьем и окончательном чтении принял поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым штрафы за выгул собак без поводка и намордника увеличились в 7,5 раза - с 20 до 150 лари (с $8 до $57). Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа.