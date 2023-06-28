Макрон отреагировал на убийство подростка в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «потрясен» известием о смерти 17-летнего подростка, которого застрелили накануне в пригороде Парижа. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил официальный представитель кабмина Франции Оливье Веран.

Представитель правительства также призвал граждан к «спокойствию» на фоне разразившихся стихийных протестов из-за действий полиции.

Напомним, что беспорядки начались во Франции 27 июня, после того как полицейский застрелил в Нантере 17-летнего подростка за рулем автомобиля. Предположительно, он оказал сопротивление полицейским. Сам правоохранитель заявлял, что открыл огонь после того, как водитель автомобиля во время проверки нажал на газ и попытался наехать на него.

Одновременно с этим в социальных сетях распространились кадры происшествия. На них видно, что желтый Mercedes остановился по требованию. После этого один полицейский приблизился к машине, а второй уже навел на него оружие. Когда машина двинулась, правоохранитель выстрелил. В результате несовершеннолетний получил ранение в живот и скончался на месте.