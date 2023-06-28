Советник президента ЦАР прокомментировал ситуацию с «Вагнером»
Советник президента ЦАР Фостена Арканжа Туадеры Фидель Гуанджика заявил о планах Центральноафриканской Республики принять в случае ухода ЧВК «Вагнер» любую другую группу по обеспечению безопасности, которую направят в страну российские власти, передает Financial Times.
«Если Москва решит их (группу «Вагнер») отозвать и прислать нам «Бетховенов» или «Моцартов», а не вагнеровцев, они у нас будут», - отметил он.
Дипломаты в ЦАР отмечают, что в государстве ничего кардинально не изменилось после ситуации в России на минувших выходных.
Ранее в МИД РФ заявили, что несколько сотен российских военнослужащих, работающих в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) в качестве инструкторов, продолжат выполнять на территории государства свою деятельность.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силы ЧВК «Вагнер» захватили штаб Южного военного округа. Вооруженный мятеж начался после того, как глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о якобы нанесенных Вооруженными силами РФ ударах по его лагерям. Данная информация была опровергнута в Минобороны и ФСБ. Вечером 24 июня пресс-служба президента Белоруссии сообщила об успешных переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным. Отмечалось, что основатель ЧВК принял его предложение об остановке движения «Вагнера» по территории РФ.