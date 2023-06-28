Советник президента ЦАР Фостена Арканжа Туадеры Фидель Гуанджика заявил о планах Центральноафриканской Республики принять в случае ухода ЧВК «Вагнер» любую другую группу по обеспечению безопасности, которую направят в страну российские власти, передает Financial Times.

«Если Москва решит их (группу «Вагнер») отозвать и прислать нам «Бетховенов» или «Моцартов», а не вагнеровцев, они у нас будут», - отметил он.

Дипломаты в ЦАР отмечают, что в государстве ничего кардинально не изменилось после ситуации в России на минувших выходных.

Ранее в МИД РФ заявили, что несколько сотен российских военнослужащих, работающих в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) в качестве инструкторов, продолжат выполнять на территории государства свою деятельность.