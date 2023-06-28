В Швеции разрешили акцию с сожжением Корана в первый день Курбан-Байрама

Шведская полиция разрешила сжечь экземпляр Корана возле мечети в Стокгольме днем в среду, 28 июня, в первый день исламского праздника Курбан-Байрам. Об этом сообщает Dagens Nyheter.

Зеленый свет на эту акцию был дан через две недели после того, как шведский апелляционный суд отклонил запрет полиции на протесты, включающие сожжение Корана.

Заявку на проведение акции подал 37-летний мужчина, чьи предыдущие заявки были отклонены. Он настаивает, что идея сожжения Корана не призвана помешать планам Швеции по членству в НАТО и не должна рассматриваться как акт ненависти к мусульманам. Мужчина утверждает, что целью его акции является критика Корана и законов шариата.

Полиция Стокгольма вызвала подкрепление из других частей страны на случай нарушений общественного порядка, связанных с акцией.

Финляндия и Швеция стремились вступить в НАТО одновременно, но из-за акции с сожжением Корана у турецкого посольства в Стокгольме власти Турции заявили, что шведам не стоит ждать от Анкары «какой-либо благосклонности».

21 января 2023-го у турецкого посольства в Стокгольме прошла согласованная акция протеста, в ходе которой ультраправый политик Расмус Палудан сжег Коран. Глава МИД Швеции Тобиас Бильстрем объяснил, что акцию разрешили, так как свобода выражения мнений - часть шведской демократии.