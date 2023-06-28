Глава минобороны ФРГ заявил о решающих месяцах конфликта на Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус не исключил, что 2023 год станет решающим в конфликте на Украине. В интервью ZDF он отметил, что серьезное значение будет иметь то, как развивается ситуация в ближнесрочной перспективе.

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«Очень вероятно, что это будет решающий год, сейчас решающие месяцы», — пояснил Писториус.

Он также добавил, что многое зависит от успехов украинского контрнаступления. Писториус подчеркнул, что на этом фоне Берлин наращивает военную поддержку Киева.

«Я рассчитываю на крупное наступление, на контрнаступление и все остальное само собой получится», — заключил Писториус.