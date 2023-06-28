Обзор иноСМИ: вынужденный союз США с Индией и кто хочет «отравить» Украину

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«Америка и Индия - вынужденный союз»

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Президент США Джо Байден вооружает Индию, пишет ливанская газета An Nahar. Индия - страна, которая конкурирует с Китаем с точки зрения населения, экономики и технологий и «имеет все ингредиенты, способные сделать ее сопоставимой силой в Азии». По версии An Nahar, именно с этой целью Байден решил выстроить более тесные связи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и тепло принял его в Белом доме.

Кроме того, потребность Байдена в Индии усилилась после начала украинского кризиса. Индийско-российские отношения давние и прочные, Россия, а до нее СССР, была основным поставщиком оружия в Индию, пока американское оружие текло в Пакистан. Нью-Дели, как и Пекин, отказался присоединиться к западным санкциям против России. Наоборот, торговый обмен между РФ и Индией удвоился. Моди всегда призывал Россию и Украину встать на путь диалога. Именно это он повторил, стоя рядом с Байденом в Белом доме на прошлой неделе. Не это хотел услышать от своего гостя американский президент, а осуждения России. Но Байден считает, что еще не все потеряно и лучший способ расположить к себе Индию и заставить ее отдалиться от Москвы - проявить «американскую щедрость», поэтому и было подписано соглашение о передаче Индии технологий двигателей для F-414.

По американским расчетам, Индия может выполнить две функции: максимально дистанцироваться от России в коммерческом и политическом плане и с большей энергией поддерживать США перед лицом экспансии Китая.

«США хотят отравить Украину, чтобы ее «спасти»

По данным СМИ, США планируют отправить снаряды с обедненным ураном для танков Abrams, ранее поставленных Украине. Обедненный уран связывают с волной онкологических заболеваний и врожденных дефектов в Ираке, его отвергают даже союзники США, но администрация Байдена, кажется, не против его использования на Украине, пишет американский портал Jacobin.

Если поставки состоятся, США станут второй после Британии страной, которая предоставит украинским силам такие боеприпасы. При этом Агентство по охране окружающей среды США прямо заявляет, что обедненный уран «опасен, если попадает внутрь тела человека», и призывает американцев «убираться как можно дальше от полигонов, где вещество до сих пор используется в боеприпасах». В утечке документа британского минобороны в 1997 году говорилось, что воздействие обедненного урана увеличивает риск развития рака легких, мозга и лимфомы. Сегодня Минобороны Британии ссылается на исследование ведущей научной академии страны, утверждая, что воздействие обедненного урана на здоровье и окружающую среду на Украине «вероятно, будет низким». Тот факт, что те, кто наиболее громко заявляют о своей солидарности с украинцами, но игнорируют возможные последствия использования снарядов с обедненным ураном, многое говорит об «извращенном характере дискурса» США об украинском кризисе, отмечает Jacobin.

«Россия перехватила британские истребители в момент напряженности»

Минобороны России заявило, что два российских истребителя Су-27 были подняты в воздух после того, как три британских военных самолета - два Typhoon и один самолет-разведчик RC-135 - приблизились к ним над Черным морем. При приближении российских истребителей самолеты Британии «развернулись и дистанцировались от российской границы».

Daily Mail отмечает, что инцидент произошел в момент роста напряженности между Россией и Западом на фоне попытки мятежа ЧВК Вагнера. Читатели газеты заявили, что Великобритания должна оставаться в стороне от этого конфликта. Комментатор под ником Mikey 2016 написал, что британские военные самолеты не могут сравниться с российской системой ПВО - «их сдуют с неба за считанные секунды».

«США не пытаются понять Китай»

Важнейшей темой, которую не удалось освоить главе Госдепартамента США Энтони Блинкену в ходе поездки в Китай, стало восстановление связей между министерствами обороны двух стран. Пекин вновь отверг это предложение США, и Блинкен вернулся в Вашингтон ни с чем, пишет Yeni Safak.

Китай отказывается от контактов между военными не просто так, отмечает издание. В 2018 году США ввели санкции против генерала Ли Шанфу, который позже стал министром обороны Китая, из-за закупки у России самолетов Су-35 и ракетных комплексов С-400. Хотя Вашингтон просил о контактах, он отказался отменить санкции против Ли. Пекин, в свою очередь, не хочет, чтобы эти контакты были восстановлены до того, как будут сняты санкции. По версии Yeni Safak, США не пытаются понять чувства китайцев - решение о санкциях заставляет Пекин чувствовать, что Штаты не считают Китай равным по статусу. По мнению Пекина, эти санкции являются унизительными. США же дискомфорт Китая игнорируют. Yeni Safak отмечает, что такое поведение является отражением «американского высокомерия».

Почему президент ЮАР не захотел встречаться с главой МИД Германии

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетила ЮАР с официальным визитом, но в ее графике не оказалось встречи с президентом страны Сирилом Рамафосой. Frankfurter Rundschau называет это удивительным, ведь Бербок представляет одну из самых экономически мощных стран Европы.