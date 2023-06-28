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Бывший лидер Германии высказался о политике в отношении России

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что продолжает считать правильной политику, которую он вел в отношении РФ и президента России Владимира Путина. В документальном фильме на телеканале RTL+ он отказался отрекаться от выстраивания хороших отношений с Москвой.

Шредер считает правильной свою политику в отношении России
© globallookpress.com

«Я считал и считаю, что то, что я делал по отношению к России, было правильным. Я до сих пор считаю, что поступил правильно», — сказал он в интервью, которое дал в апреле.

Напомним, что Шредера критикуют из-за пророссийской позиции. В одном из интервью он заявил, что политическая и экономическая изоляция РФ в долгосрочной перспективе невозможна, а процветание ЕС и Германии зависит от российского сырья.

Позднее жена бывшего канцлера Со Ен Ким-Шредер была уволена из компании NRW.Global Business. Причиной стало посещение торжественного приема, который организовало 9 мая посольство РФ в ФРГ по случаю 78-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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