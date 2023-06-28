В ЦАР согласились на любую замену ЧВК «Вагнер»
Власти Центрально-Африканской республики заявили о готовности рассмотреть альтернативы ЧВК "Вагнер" в случае вывода компании из страны, сообщает газета Financial Times.
"Если Москва решит их (группу "Вагнер") отозвать и прислать нам "Бетховенов" или "Моцартов", а не вагнеровцев, они у нас будут", - заявил советник президента ЦАР Фидель Гуанджика.
Дипломаты отмечают, что никаких значительных изменений в ЦАР в отношении ЧВК "Вагнер" после мятежа Евгения Пригожина, который произошел 23-24 июня, не отмечается - эту же информацию подтверждает источник среди окружения президента ЦАР Фостена-Арканжа Туадеры.
Ранее в США рассказали о последствиях мятежа ЧВК "Вагнер" для России.
Бывший американский чиновник, знакомый с работой администрации президента США Джо Байдена считает, что этот инцидент повышает перспективы поставок оружия США на Украину.