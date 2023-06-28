В Пекине ответили на слова Байдена о «колоссальных проблемах» Китая

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин выразила надежду на то, что Соединенные Штаты решат свои внутренние проблемы и будут способствовать стабильности в мире. Как сообщает РИА Новости, так она прокомментировала слова президента США Джо Байдена о «колоссальных проблемах» Китая.

«Я не в курсе этих заявлений. Я думаю, что любая страна, в том числе США, в ходе своего развития и прогресса может столкнуться с проблемами», — сказала она.

Мао Нин добавила, что у Китая — сильное руководство, оно идет по пути социализма с учетом китайской специфики. Благодаря сплоченности народа и его труду у КНР есть уверенность в способности страны решать проблемы на пути развития.