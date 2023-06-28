В Пекине ответили на слова Байдена о «колоссальных проблемах» Китая
Официальный представитель МИД Китая Мао Нин выразила надежду на то, что Соединенные Штаты решат свои внутренние проблемы и будут способствовать стабильности в мире. Как сообщает РИА Новости, так она прокомментировала слова президента США Джо Байдена о «колоссальных проблемах» Китая.
«Я не в курсе этих заявлений. Я думаю, что любая страна, в том числе США, в ходе своего развития и прогресса может столкнуться с проблемами», — сказала она.
Мао Нин добавила, что у Китая — сильное руководство, оно идет по пути социализма с учетом китайской специфики. Благодаря сплоченности народа и его труду у КНР есть уверенность в способности страны решать проблемы на пути развития.
Напомним, что отношения США и КНР находятся в напряженной стадии. 18-19 июня смягчить их пытался визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин, однако спустя сутки ситуацию испортил Байден. Он употребил слово «диктатор» в адрес китайского лидера Си Цзиньпина. Это заявление вызвало резкое негодование Пекина, упрекнувшего Вашингтон в лицемерии.