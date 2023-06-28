Зеленский просит Раду обязать чиновников и военных знать английский язык

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, который официально определит статус английского в стране как языка международного общения. Согласно документу, английским языком обязаны владеть главы местных администраций, офицеры, полицейские и прокуроры.

Согласно одной из статей, английским в обязательном порядке должны будут владеть главы местных государственных администраций и их заместители, военнослужащие офицерского состава, проходящие службу по контракту, прокуроры, сотрудники налоговых и таможенных органов, полицейские среднего и высшего состава, а также начальствующий состав других правоохранительных органов и служб гражданской защиты. Законопроект определен Зеленским как неотложный.