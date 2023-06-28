Шрёдер считает правильной свою политику в отношении России
Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (занимал пост в 1998-2005 годах) считает правильной свою политику на посту главы правительства в отношении России. Об этом он заявил в интервью для документального фильма, который со среды доступен на сайте телеканала RTL+.
"Поскольку я придерживался мнения, что то, что я делал политически в отношении России, было правильным, и, как и прежде, считаю, что это было правильным, то это (критика его позиции по отношению к РФ - прим. ТАСС) задевает меня, но по-настоящему не травмирует", - заметил Шрёдер. "Это моя жизнь, и я живу ею. Другие не должны предписывать, как мне жить", - добавил он. "Критикуйте, что я делал, или оставьте это, но не ожидайте от меня, что я от чего-то отрекусь. В настоящее время слишком от многого отрекаются", - заявил бывший канцлер.
Как пояснил телеканал, интервью со Шрёдером было записано 20 апреля. В документальном фильме речь идет о газете Bild и ее бывшем главном редакторе Кае Дикмане. Он называется "История Bild - секретные архивы экс-главы Кая Дикмана".
Шрёдера подвергают в Германии критике из-за пророссийской позиции. Так, в одном из интервью он подчеркнул, что политическая и экономическая изоляция России в долгосрочной перспективе невозможна, а процветание Европейского союза, в том числе Германии, всегда будет зависеть от поставок российского сырья. Жена бывшего канцлера Со Ён Ким - Шрёдер была уволена из компании NRW.Global Business после того, как вместе с мужем посетила торжественный прием, организованный 9 мая посольством РФ в ФРГ по случаю 78-летия Победы в Великой Отечественной войне.