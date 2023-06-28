Шрёдер считает правильной свою политику в отношении России

"Поскольку я придерживался мнения, что то, что я делал политически в отношении России, было правильным, и, как и прежде, считаю, что это было правильным, то это (критика его позиции по отношению к РФ - прим. ТАСС) задевает меня, но по-настоящему не травмирует", - заметил Шрёдер. "Это моя жизнь, и я живу ею. Другие не должны предписывать, как мне жить", - добавил он. "Критикуйте, что я делал, или оставьте это, но не ожидайте от меня, что я от чего-то отрекусь. В настоящее время слишком от многого отрекаются", - заявил бывший канцлер.