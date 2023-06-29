Митрополит Павел вернулся в Киево-Печерскую лавру

Митрополит Украинской православной церкви (УПЦ) Павел, который в последнее время находился под домашним арестом, прибыл в Киево-Печерскую лавру и общается с верующими. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«Арестованный ранее митрополит УПЦ Павел приехал в Киево-Печерскую лавру и общается с верующими», — говорится в сообщении.

Ранее адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах Украинской православной церкви (УПЦ) сообщил, что Служба безопасности Украины (СБУ) круглыми сутками дежурит у дома наместника Киево-Печерской лавры митрополита канонической УПЦ Павла, устраивая его гостям допросы. Адвокат отметил, что дежурство происходит без законных на это оснований.

Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры обострилась после того, как Министерство культуры Украины уведомило каноническую УПЦ о расторжении договора аренды монастыря в одностороннем порядке, монахов попросили покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в Лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины.