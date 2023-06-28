В Киеве заявили о попытках Зеленского спасти ВСУ

В Киеве отчаянно пытаются спасти Вооруженные силы Украины (ВСУ) — для этого на улицах похищают мужчин и отправляют в армию, утверждает в своем блоге на YouTube бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.