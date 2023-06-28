В Киеве заявили о попытках Зеленского спасти ВСУ

В Киеве отчаянно пытаются спасти Вооруженные силы Украины (ВСУ) — для этого на улицах похищают мужчин и отправляют в армию, утверждает в своем блоге на YouTube бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
Политолог отметил, что из-за высоких потерь среди украинских солдат, правительство решилось на отчаянный шаг. Текущую ситуацию Соскин назвал отловом и охотой на мужчин.
«Режим [президента Украины Владимира] Зеленского по сути устроил "сафари" на украинцев», — заявил он.
Ранее в офисе Зеленского заявили о тяжелом ходе контрнаступления.
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