В Пекине ответили на слова Байдена о «колоссальных проблемах» Китая

Китай уверен, что справится с любыми трудностями благодаря руководству Коммунистической партии Китая (КПК) и усилиям китайского народа. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя высказывание президента США Джо Байдена об "огромных проблемах" в Китае.
"У Китая есть руководство КПК и усилия китайского народа, Китай следует по пути социализма с китайской спецификой и уверен, что сможет справиться со всеми возникающими трудностями", - отметила официальный представитель МИД КНР.
Мао Нин также выразила надежду, что США "сфокусируются на собственных внутренних вопросах и начнут играть более конструктивную роль в мировой стабильности и процветании".
Днем ранее президент США Джо Байден на встрече, посвященной сбору средств для своей предвыборной кампании, прошедшей в штате Мэриленд, заявил, что Китай сталкивается с очень серьезными проблемами. Как сообщает пресс-пул Белого дома, Байден отказался вдаваться в детали и подробно комментировать стоящие перед КНР вызовы, ограничившись замечанием по поводу того, что у Пекина "огромные проблемы".