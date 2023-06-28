В Пекине ответили на слова Байдена о «колоссальных проблемах» Китая

Китай уверен, что справится с любыми трудностями благодаря руководству Коммунистической партии Китая (КПК) и усилиям китайского народа. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя высказывание президента США Джо Байдена об "огромных проблемах" в Китае.

"У Китая есть руководство КПК и усилия китайского народа, Китай следует по пути социализма с китайской спецификой и уверен, что сможет справиться со всеми возникающими трудностями", - отметила официальный представитель МИД КНР.

Мао Нин также выразила надежду, что США "сфокусируются на собственных внутренних вопросах и начнут играть более конструктивную роль в мировой стабильности и процветании".