Беспорядки в Париже: что известно к этому часу

Французы вышли на протесты минувшей ночью. Масштабные беспорядки произошли из-за убийства 17-летнего юноши полицейским, которое произошло в Нантере, пригороде столицы. Горожане взрывали на улицах фейерверки, поджигали машины и мусорные баки, а полиция провела ряд задержаний.

Рассказываем, что известно о протестах в западном пригороде Парижа к этому часу.

Что стало причиной беспорядков

Утром 27 июня в Нантере полицейские застрелили 17-летнего подростка, который, предположительно, оказал сопротивление при задержании. По данным телеканала BFMTV, стрелявшего правоохранителя поместили под стражу. Он пояснил, что открыл огонь после того, как водитель автомобиля во время проверки документов нажал на газ и попытался наехать на него.

В то же время в социальных сетях распространились кадры происшествия. На них видно, что желтый Mercedes остановился по требованию. После этого один полицейский приблизился к машине, а второй уже навел на водителя оружие. Когда машина двинулась, правоохранитель выстрелил. В результате несовершеннолетний юноша получил ранение в живот и скончался на месте.

Сейчас по факту произошедшего возбуждены два уголовных дела. Прокуратура Нантера изучает обстоятельства возможного «отказа подчиниться» и вероятного посягательства на жизнь представителя власти. Второе — «о намеренном убийстве, совершенном представителем власти». Его расследование ведет федеральное ведомство — генеральная инспекция национальной полиции Франции.

Ход беспорядков

Народные волнения начались спустя несколько часов после инцидента. Сперва протесты стартовали в самом Нантере, а позднее перешли на весь Париж. Недовольные французы даже вступали в стычки с полицией — один из таких боев произошел на площади Вольтера в столице. Там протестующие стали забрасывать силовиков петардами.

Стихийные акции прошли и в других городах. В частности, в городе Мант в департаменте Ивелин подожгли здание мэрии. В Марселе, Бордо, Рубе и Кольмаре происходили стычки с полицией. Также беспорядки наблюдались в коммунах Ганьи и Клиши-су-Буа в департаменте Сен-Сен-Дени, в парижских пригородах Булонь-Бийанкур и Оне-су-Буа.

Полиция стала задерживать протестующих. Как сообщает радиостанция France Bleu, под стражей находятся как минимум 24 участника беспорядков. Один человек получил ранения.

Реакция СМИ

Инцидент уже успели прокомментировать Западные СМИ. Так, французская газета Le Monde подчеркнула, что убийство подростка вызвало шок граждан и вопросы относительно готовности сил безопасности нажимать на курок.