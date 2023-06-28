Президент Литвы прибыл на Украину с необъявленным визитом

Президент Литвы Гитанас Науседа сегодня приехал в Киев с необъявленным визитом и намерен обсудить со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским повестку предстоящего саммита НАТО, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе. Об этом со ссылкой на администрацию президента Литвы пишет «Интерфакс».

По данным администрации, темами переговоров Гитанаса Науседы и Владимира Зеленского также станут перспективы членства Украины в ЕС и помощь Литвы и ЕС Киеву.

Также президент Литвы сообщил в соцсетях, что Вильнюс передаст Киеву два специально купленных для этой цели зенитных ракетных комплекса NASAMS, пишет ТАСС.

«Литва приобрела две пусковые установки NASAMS, которые передаст Украине. В ближайшее время они поступят на Украину», - написал он.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не смогла назвать сроки вступления Украины в ЕС, но заявила, что не представляет себе Евросоюз без Украины «через 20-30 лет».