В Шотландии заявили о готовности вступить в Евросоюз

Лидер Шотландской национальной партии и первый министр Шотландии Хамза Юсаф заявил, что страна готова присоединиться к ЕС в случае выхода из Великобритании. Заявление было сделано Юсафом в ходе визита в Брюссель в интервью Politico.

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Политик отметил, что Шотландии будет относительно просто вернуться в ЕС по стандартной процедуре вступления, поскольку она десятилетиями жила в соответствии с нормами и правилами объединения. По словам Юсафа, Шотландия была «вырвана» из ЕС, несмотря на то, что большинство шотландцев (62%) проголосовали против Брекзита в 2016 году.