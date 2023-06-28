Президент Литвы прибыл в Киев с необъявленным визитом

Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл в Киев с необъявленным визитом. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Отмечается, что литовский лидер планирует обсудить с украинским коллегой Владимиром Зеленским повестку июльского саммита НАТО в Вильнюсе, возможное членстве Украины в Европейском союзе, а также предоставляемую Киеву помощь со стороны Литвы и ЕС.

10 июня Зеленский встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо во время визита последнего в украинскую столицу. Канадский политик также прибыл на Украину с необъявленным визитом. Его сопровождала вице-премьер-министр Кристия Фриланд. В этот же день Трюдо объявил о предоставлении военной помощи Киеву на сумму 500 млн канадских долларов ($375 млн).