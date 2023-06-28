Украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что Киев признает невозможность вступления Украины в НАТО в обозримом будущем. Об этом сообщает Financial Times.

«Мы осознаем, что во время горячей фазы [боевых действий - прим.ред.] единогласное политическое решение [о членстве в НАТО] маловероятно», - заявил министр.

Резников назвал одним из главных аргументов в пользу приглашения Киева в НАТО то, что Украина - единственная страна с опытом сражений с Россией, при этом она применяет для этого оружие альянса.

Во время визита в Киев в апреле 2023 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «законное место Украины - в евроатлантической семье и в НАТО». Затем в мае в одном из интервью он подчеркнул, что не может предвосхищать решения стран-членов НАТО, «но ясно одно: все они согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса».