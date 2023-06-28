Южная Корея перешла на международную систему подсчета возраста

Южная Корея официально отказалась от традиционного метода подсчета возраста и с переходом на международную систему жители страны станут на год или два младше. Об этом пишет Yonhap.

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Изменения вступают в силу 28 июня. Таким образом, в судебной и административной сферах откажутся от исчисления возраста по так называемой «корейской традиции», когда уже при рождении ребенку начисляется один год жизни, а в первый день нового года добавлялся еще один год. Например, ребенку, рожденному в канун Нового года, после полуночи исполняется 2 года.

При этом единый стандарт исчисления возраста по международной системе, когда возраст человека при появлении на свет равен нулю и прибавляется в день рождения, не будет использоваться при призыве на военную службу, а также для снятия запрета для молодых людей на приобретение алкоголя.

Единая возрастная система была одним из предвыборных обещаний президента Юн Сок Еля, напоминает издание.

«Единая система подсчета возраста значительно сократит социальные издержки», — заявил министр законодательства правительства Ли Ван Гю, отметив, что она избавит и от судебных исков, возникающих из-за путаницы при расчете возраста для выхода на пенсию.