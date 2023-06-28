Бразильский журналист Рафаэль Цавкко Гарсия заявил в своей колонке для Newsweek, что сближение интересов правых и левых в разных уголках мира ведет к общей поддержке России.

В некоторых частях мира, особенно в Латинской Америке и левых районах Европы, наблюдается поддержка России левыми, заявил автор. Одна из возможных причин - в исторической идеологической близости. Многие левые движения и лидеры традиционно восхищались принципами, связанными с Советским Союзом, и его ролью в борьбе с западным капитализмом. По мнению Гарсии, это историческое наследие до сих пор влияет на их позицию, стирая грань между идеологией и геополитической реальностью.

Союз левых с Россией также можно объяснить глубоко укоренившимися антиимпериалистическими настроениями и антиамериканизмом. Для некоторых из них сопротивление России «американской гегемонии» и готовность Москвы бросить вызов влиянию Запада перекликаются с их идеологической оппозицией капиталистическому господству.

Меняющийся геополитический ландшафт демонстрирует, как некоторые левые лидеры объединились с Россией в рамках более широкой «стратегии перестройки». Эта стратегия включает создание союзов с незападными державами, чтобы уравновесить влияние Запада или обеспечить экономическую и политическую поддержку. Примером может служить Венесуэла, которая искала в России альтернативу из-за блокады своей экономики со стороны США. В этом контексте поддержка России становится стратегическим выбором, а не просто отражением идеологической состоятельности.

Другая показательная ситуация - несмотря на огромное международное давление, президент Бразилии Лула да Силва продолжает откровенно поддерживать Россию в конфликте с Украиной, считает автор.

Гарсия заявил, что, по иронии судьбы, некоторые левые лидеры нашли общий язык с правыми популистами, которые поддерживают нарративы против истеблишмента и бросают вызов либеральному международному порядку.

«Это сближение интересов стирает идеологические границы и ведет к общей поддержке России», - подчеркнул он.