Пока вы спали: Байден об «огромных проблемах» Китая и взрывы в Мелитополе

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Группировка «Запад» сорвала три попытки ротации ВСУ на передовой на купянском направлении

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Артиллеристы группировки «Запад» сорвали три попытки ротации армии Украины в районе населенных пунктов Кисловка, Новоселовское и Ольшаны. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский, пишет ТАСС.

Он указал, что силы противника потеряли один пикап и более взвода живой силы. По его словам, экипажи самолетов и вертолетов 11 раз ударили по вооружению, живой силе, специальной и военной технике 14-й отдельной механизированной бригады, а также по подразделениям территориальной обороны.

В посольстве РФ заявили об одержимости США идеей стратегического поражения России

США одержимы идеей нанести РФ стратегическое поражение, для этого они используют Украину. На деле им все равно на жизни украинцев. Такое заявление сделали в посольстве РФ в Вашингтоне, передает ТАСС.

«Очередными поставками продукции военного назначения Вашингтон лишь подтверждает одержимость идеей нанести Российской Федерации стратегическое поражение», — говорится в тексте. Дипломаты подчеркивают, что ради этого США идут на все более отчаянные меры, а жизни граждан Украины для них «ничего не значат».

Дипломатическое представительство выразило уверенность, что все попытки США победить Россию тщетны.

Байден заявил об «огромных проблемах» Китая

Президент США Джо Байден считает, что у Китая очень серьезные проблемы. Это заявление он сделал в штате Мэриленд на встрече, посвященной сбору средств для своей предвыборной кампании, пишет ТАСС.

Пресс-пул Белого дома при этом сообщил, что глава США не стал вдаваться в подробности и комментировать стоящие перед Китаем вызовы. Однако ранее он обычно имел в виду экономические проблемы.

В Мелитополе произошли взрывы

В городе Мелитополе Запорожской области в ночь на среду произошли взрывы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

«В Мелитополе прозвучали взрывы. Информация уточняется», — рассказали журналистам.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале проинформировал, что сейчас известно о шести взрывах.

Постпредство РФ при ООН указало на разочарование русофобов неудачей мятежа в России

«Русофобские силы» разочарованы итогом военного мятежа ЧВК «Вагнер». Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, пишет ТАСС.

«Наша страна сильна как никогда, потому что мы объединились, чтобы отразить этот мятеж», — указал он. Полянский считает, что устроенный Евгением Пригожиным военный мятеж — внутреннее дело России, испытание, которое она прошла и от этого стала сильнее.