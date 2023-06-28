Советники президентов США и Турции обсудили события в России

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил недавние события в России с главным советником главы Турции Акифом Чагатаем Кылычем. В ходе беседы они также затронули усилия Анкары по продлению зерновой сделки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Белого дома.

Советники лидеров США и Турции также обсудили поддержку Украины и подготовку к предстоящему в июле саммиту НАТО в Вильнюсе. Салливан указал на неизменную позицию Вашингтона в отношении потенциального членства Швеции в НАТО, а именно — страна должна стать членом альянса в самый короткий срок, отметили в Белом доме.

Издание напоминает, что в ночь на 24 июня ЧВК «Вагнер» захватил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Это произошло после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям «Вагнера». Эту информацию опровергли и в ФСБ РФ, и в Министерстве обороны. На Евгения Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа, однако в этот же день глава Белоруссии Александр Лукашенко переговорил с ним и убедил отступить. После этого уголовное дело было прекращено.