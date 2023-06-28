Байден снова зачитал не тот текст

Президент США Джо Байден в ходе своей речи в Белом доме зачитал подсказку с телесуфлера, пишет Daily Express US. Американский лидер во время своего выступления коснулся темы развития в США сетей высокоскоростного интернета к 2030 году. По информации издания, после того, как Байден озвучил свой план он зачитал фразу «конец цитаты» из телесуфлера.

На следующий день они послали кого-то осмотреть ее двор. Как написала Бет, «это лучшее, что случилось с сельской Америкой с тех пор, как Закон об электрификации сельских районов в 30–40-е годы обеспечил фермы электричеством». Конец цитаты, — сказал Байден.

Публика не стала реагировать на очередной конфуз президента и продолжили слушать его выступление.

Ранее Байден назвал Си Цзиньпина «смущенным диктатором». В ходе своего выступления американский лидер заявил, что глава КНР «очень расстроился» из-за того, что ВВС США сбили китайский воздушный шар. По его словам, Си Цзиньпин не знал о том, что аэростат находился над территорией Соединенных Штатов.