Украину пригласили лишь «на поля» саммита НАТО, пожаловался Кулеба

Страны НАТО пригласили Украину принять участие во встрече, которая пройдет «на полях» июльского саммита альянса в Вильнюсе. Об этом рассказал в интервью телекомпании CNN министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает РИА Новости.

«Мы получили приглашение, но не на сам саммит, а принять участие в совете НАТО-Украина, который пройдет на полях саммита», — отметил он.

Кулеба посетовал, что у НАТО будто нет однозначной позиции касательно членства Украины в организации. По его словам, некоторые страны уверены, что приглашать Украину в НАТО будет ошибкой, так как это лишь приведет к эскалации конфликта. Однако Киев придерживается противоположного мнения, подчеркнул министр.

«Есть все условия, чтобы направить приглашение Украине. Если НАТО не примет сильного решения по поводу членства Украины, то возобладает логика страха», — подчеркнул он.

Издание напоминает, что Североатлантический альянс официально декларирует политику «открытых дверей», однако подчеркивает, что кандидат перед вступлением в организацию должен соответствовать всем критериям членства.