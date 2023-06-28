Байден заявил о «колоссальных проблемах» у Китая

Президент США Джо Байден считает, что у Китая «колоссальные проблемы», однако не стал уточнять, в чем конкретно эти проблемы выражаются. Об этом сообщил журналистский пул Белого дома, передает РИА Новости.

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«Байден переключился на Китай и сказал, что у страны "колоссальные проблемы", но добавил, что не будет вдаваться в детали», — говорится в выдержке из выступления Джо Байдена на мероприятии по сбору пожертвований на избирательную кампанию.

До этого глава США также высказывался о проблемах Китая, обычно подразумевая под этим трудности экономического характера.

Ранее Джо Байден заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин не владел всей информацией об инциденте с воздушным шаром и «очень расстроился» из-за этого, так как «для дикторов это большой конфуз». При этом высказывание прозвучало менее чем через сутки после завершения визита в КНР государственного секретаря США Энтони Блинкена, который намеревался улучшить отношение между странами.