Маккарти усомнился в Трампе как в сильнейшем кандидате в президенты США

Экс-президент США Дональд Трамп может оказаться не самым сильным кандидатом от Республиканской партии на выборах главы государства, которые пройдут в 2024 году. Такое заявление сделал спикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти в интервью телеканалу CNBC, передает РИА Новости.

Он задался вопросом, может ли Дональд Трамп одержать победу на предстоящих выборах, и пришел к выводу, что может. Однако он не уверен, что кандидатура Трампа будет самой сильной.

«Может ли он выиграть выборы? Да, может. Вопрос в том, является ли он сильнейшим для победы на выборах? Я не знаю этого ответа», — сказал Маккарти. Так он ответил на вопрос журналиста о том, является ли Трамп сильнейшим кандидатом от Республиканской партии.

Вместе с тем, спикер палаты представителей допустил возможность победы Дональда Трампа над действующим главой Джо Байденом.