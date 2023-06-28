В Пентагоне сообщили, что Остин не контактировал с Шойгу по ситуации с ЧВК "Вагнер"
Министр обороны США Ллойд Остин не контактировал со своим российским коллегой Сергеем Шойгу по ситуации вокруг ЧВК "Вагнер". Об этом сообщил во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
"Отвечая на ваш вопрос: министр не разговаривал со своим российским коллегой", - заявил Райдер, комментируя попытку мятежа в России.
При этом представитель военного ведомства США подтвердил, что Остин в минувшие выходные дни "активно взаимодействовал с ключевыми союзниками и партнерами, чтобы делиться информацией о происходившем в России", а также заверить в отсутствии у Вашингтона намерений вмешиваться в эти события. Кроме того, Остин во время всех этих телефонных бесед подчеркивал, что "поддержка Украины Соединенными Штатами не изменится" и что она остается в центре внимания американской администрации, пояснил Райдер.
Затронув тему планов передачи коллективным Западом истребителей-бомбардировщиков F-16 Киеву, он отметил, что точные сроки начала таких поставок остаются неизвестными. "Нидерланды и Дания добровольно взялись координировать формирование этой программы. У них сейчас идет этот процесс, шлифуются детали в плане того, как будет выглядеть такая подготовка [украинских военных летчиков]", - сказал представитель Пентагона. По его словам, западные государства также решают, "где в действительности будет идти эта подготовка".
"Не стану ставить телегу впереди лошади и строить догадки относительно графика [поставок F-16 Киеву]. Но вы слышали, что мы [США] привержены поддержке этой программы. Так что мы продолжим работать с Данией, Нидерландами и другими партнерами и союзниками, которые согласились поддерживать эту программу", - заявил Райдер.
Он напомнил, что Дания, как уже объявлял на днях Вашингтон, запросила у США как у производителя этих самолетов официальное "разрешение на проведение обучения украинцев применению [истребителей] F-16". "Это было получено Госдепартаментом [США] и рассматривается. Как только у нас будут новости, мы их сообщим. Мы все привержены обеспечению украинцам подготовки, которая нужна как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе", - добавил Райдер.