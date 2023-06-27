Межрасовый конфликт перерос в массовые беспорядки во Франции
Во французском Нантеру вспыхнули массовые беспорядки из-за межрасового конфликта между полицией и темнокожим населением города. Об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на France24.
История развития событий началась с убийства полицейским 17-летнего подростка, нарушившего правила дорожного движения и отказавшегося останавливаться по требованию правоохранителей. Согласно видео, которое распространяется в интернете, сотрудники полиции останавливают автомобиль, говорят с водителем, а затем один из них стреляет в него в упор. Машина в это время начинает двигаться, но через десять метров въезжает в ограждение.
Отмечается, что в салоне автомобиля находились два человека. Один сбежал, а второго арестовали.
Данный инцидент вызвал негодование среди местных жителей, которое только усилилось, когда один из полицейских предложил темнокожей местной жительнице «вернуться обратно в Африку». Конфликт обострился до такой степени, что горожане начали обстреливать полицейских, в том числе из минометов.