Межрасовый конфликт перерос в массовые беспорядки во Франции

Во французском Нантеру вспыхнули массовые беспорядки из-за межрасового конфликта между полицией и темнокожим населением города. Об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на France24.

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История развития событий началась с убийства полицейским 17-летнего подростка, нарушившего правила дорожного движения и отказавшегося останавливаться по требованию правоохранителей. Согласно видео, которое распространяется в интернете, сотрудники полиции останавливают автомобиль, говорят с водителем, а затем один из них стреляет в него в упор. Машина в это время начинает двигаться, но через десять метров въезжает в ограждение.

Отмечается, что в салоне автомобиля находились два человека. Один сбежал, а второго арестовали.