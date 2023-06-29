Стало известно о проекте гарантий безопасности для Украины от Запада

«Несмотря на то что это далеко не та взаимная оборона, которую принесет членство в НАТО, эти обещания призваны обеспечить некоторую временную меру, чтобы успокоить Киев и вселить в него уверенность в постоянной поддержке Запада», — выразили уверенность обозреватели.