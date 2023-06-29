Стало известно о взрывах в Запорожье

Рогов сообщил о взрывах в Запорожье
Несколько взрывов прозвучали в городе Запорожье в ночь на 29 июня, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Во временно оккупированном нацистами городе Запорожье, который режим Зеленского хочет переименовать, с 00:58 на протяжении примерно десяти минут прозвучала серия взрывов», — написал Рогов в своём Telegram-канале.
Он отметил, что приведёт подробности произошедшего позже.
Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Киевской области.