Путин «ворвался» в эфир немецкого телеканала
Трансляция пресс-конференции главы МИД ФРГ Анналены Бербок была прервана выступлением президента России Владимира Путина. Об этом пишет РИА «Новости».
По данным агентства, немецкий телеканал Phoenix вел трансляцию совместной пресс-конференции Бербок с коллегой из ЮАР Наледи Пандор.
Внезапно трансляция была прервана и вместо дипломатов в кадре появился президент России, выступающий с речью на Соборной площади Кремля.
Напомним, что выступление Владимира Путина было посвящено роли сотрудников силовых ведомств в ходе урегулирования ситуации с ЧВК «Вагнер».
Кроме того, глава государства рассказал о том, что украинские военные в июне потеряли свыше 250 танков и около 800 бронемашин.
Рамблер: главные новости