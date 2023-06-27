Путин «ворвался» в эфир немецкого телеканала

Трансляция пресс-конференции главы МИД ФРГ Анналены Бербок была прервана выступлением президента России Владимира Путина. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, немецкий телеканал Phoenix вел трансляцию совместной пресс-конференции Бербок с коллегой из ЮАР Наледи Пандор.

Внезапно трансляция была прервана и вместо дипломатов в кадре появился президент России, выступающий с речью на Соборной площади Кремля.

Напомним, что выступление Владимира Путина было посвящено роли сотрудников силовых ведомств в ходе урегулирования ситуации с ЧВК «Вагнер».