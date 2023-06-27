Трамп пообещал предотвратить третью мировую войну

Мир приблизился к третьей мировой войне, заявил президент США Дональд Трамп в ходе встречи с членами Республиканской партии в городе Нью-Гемпшир. По словам Трампа, Соединенные Штаты «катятся в ад».

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Падает доверие к доллару, который может потерять статус мирового стандарта валюты, предупредил политик. Оппонентов от Демократической партии экс-президента назвал «разжигателями войны».

Трамп полагает, что нынешняя администрация США не настроена на переговоры по Украине и прекращение конфликта. Политик пообещал предотвратить третью мировую войну в случае победы на президентских выборах в 2024 году.