В Раде отреагировали на предложение о переименовании Запорожья

Депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский выступил против предложения национальной комиссии по стандартам государственного языка переименовать город Запорожье. Об этом пишет РИА «Новости».

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Ранее украинская Нацкомиссия призвала в рамках кампании по «дерусификации» переименовать более 1,4 тысячи населенных пунктов страны, в том числе, и город Запорожье.

Представители комиссии, уточнил парламентарий, рассказывают, что Запорожье якобы является российским, имперским нарративом.

«Серьезно? Запорожье? Колыбель казачества? Сердце Украины? Легендарный город, легендарное слово?», - риторически спросил Бужанский.

Депутат заметил, что псевдопатриотические законы и решения бьют прежде всего по украинцам. Он добавил, что подобная политика является «маразмом».