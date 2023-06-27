Трамп назвал Байдена подконтрольным Китаю

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешнего главу страны Джо Байдена контролирует Китай.

По словам Трампа, Байден ничего не предпринимает относительно действий Китая на Кубе. Причина того, почему он ничего не хочет делать заключается в том, что он скомпрометирован. Китай владеет им, передает РИА «Новости».

По словам Трампа, в случае победы на выборах в 2024 году он потребует от Пекина вывезти военное и шпионское оборудование с Кубы.