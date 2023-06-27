$84.66+0.5892.30+0.80

Трамп назвал Байдена подконтрольным Китаю

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешнего главу страны Джо Байдена контролирует Китай.

Трамп назвал Байдена подконтрольным Китаю
© globallookpress.com

По словам Трампа, Байден ничего не предпринимает относительно действий Китая на Кубе. Причина того, почему он ничего не хочет делать заключается в том, что он скомпрометирован. Китай владеет им, передает РИА «Новости».

По словам Трампа, в случае победы на выборах в 2024 году он потребует от Пекина вывезти военное и шпионское оборудование с Кубы.

Источники американских СМИ ранее сообщили, что Китай якобы использовал военную базу на Кубе для сбора разведданных. Китай и Куба якобы заключили секретную договоренность о создании китайской базы на острове для возможного слежения за США.