На Украине собираются переименовать Запорожье
Город Запорожье, который на данный момент подконтролен Киеву, предлагают переименовать из-за несоответствия нормам украинского языка. Об этом рассказали в Нацкомиссии по стандартам государственного языка на Украине.
«Город Запорожье может быть переименован из-за несоответствия нормам украинского языка», — сообщается на официальном сайте комиссии.
Там добавили, что Киев предложил обосновать его название или предложить новое в течение полугода.
Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выразил мнение, что власти Украины должны заняться решением реальных проблем, а не заниматься бесполезными переименованиями. Он прокомментировал ситуацию с переименованием станции метро «Площадь Льва Толстого» в «Площадь Украинских героев» и отметил, что такие действия лишь отвлекают от важных вопросов, стоящих перед Украиной.