На Украине захотели переименовать Запорожье

Город Запорожье, который на данный момент подконтролен Киеву, предлагают переименовать из-за несоответствия нормам украинского языка. Об этом рассказали в Нацкомиссии по стандартам государственного языка на Украине.

«Город Запорожье может быть переименован из-за несоответствия нормам украинского языка», — сообщается на официальном сайте комиссии.

Там добавили, что Киев предложил обосновать его название или предложить новое в течение полугода.