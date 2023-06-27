В Госдепе сообщили, что США на этой неделе намерены принять новые меры против ЧВК "Вагнер"
США намерены на текущей неделе принять новые меры в отношении ЧВК "Вагнер". Об этом заявил во вторник на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.
"Мы продолжаем пристально следить за их шагами, которые противоречат интересам стран, где они осуществляют деятельность. Мы продолжим принимать меры, чтобы привлечь их к ответственности, мы объявим о новых мерах по привлечению "Вагнера" к ответственности в ближайшем будущем", - сказал дипломат.
На уточняющий вопрос о том, стоит ли ждать объявления о новых мерах в отношении ЧВК на нынешней неделе, он ответил утвердительно. По словам Миллера, новые меры будут связаны с предшествующей деятельностью "Вагнера" в Африке.