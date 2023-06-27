"Мы продолжаем пристально следить за их шагами, которые противоречат интересам стран, где они осуществляют деятельность. Мы продолжим принимать меры, чтобы привлечь их к ответственности, мы объявим о новых мерах по привлечению "Вагнера" к ответственности в ближайшем будущем", - сказал дипломат.