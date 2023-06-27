Куба назвала виновных в конфликте на Украине
Причиной конфликта на Украине является агрессивная политика Соединенных Штатов, подчеркнул глава Минобороны Кубы Альваро Лопес Мьера. Об этом пишет РИА «Новости».
«Стремление США продолжить расширение НАТО к границам России привело к тому, что Москва была вынуждена начать спецоперацию», - отметил Мьера.
По его словам, в настоящее время Российская Федерация играет ключевую роль в борьбе с фашизмом, который Вашингтон стремится распространить в Европе.
Глава ведомства заметил, что Гавана выступает против противоречащих уставу ООН санкций, введенных Соединенными Штатами против России в одностороннем порядке.
Кроме того, уточнил Мьера, Куба не одобряет западную политику лицемерия и двойных стандартов.
Ранее сообщалось, что в Москву с тем, чтобы обсудить текущее и будущее сотрудничество, прибыла делегация кубинских военных. В первый день визита кубинцы встретились с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.