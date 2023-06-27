Куба назвала виновных в конфликте на Украине

Причиной конфликта на Украине является агрессивная политика Соединенных Штатов, подчеркнул глава Минобороны Кубы Альваро Лопес Мьера. Об этом пишет РИА «Новости».

«Стремление США продолжить расширение НАТО к границам России привело к тому, что Москва была вынуждена начать спецоперацию», - отметил Мьера.

По его словам, в настоящее время Российская Федерация играет ключевую роль в борьбе с фашизмом, который Вашингтон стремится распространить в Европе.

Глава ведомства заметил, что Гавана выступает против противоречащих уставу ООН санкций, введенных Соединенными Штатами против России в одностороннем порядке.

Кроме того, уточнил Мьера, Куба не одобряет западную политику лицемерия и двойных стандартов.