Посол Китая в ЕС: КНР не против возвращения территорий Украины в границах 1991 года

Посол Китая в Евросоюзе (ЕС) Фу Цун заявил, что Пекин не против возвращения украинских территорий в границах 1991 года. Об этом он сказал в интервью телеканалу Al Jazeera.

«Не понимаю, почему бы и нет. Мы уважаем территориальную целостность всех стран. Поэтому, когда Китай установил отношения с бывшим Советским Союзом, мы на это и согласились», — заявил дипломат.

При этом он подчеркнул, что подобные исторические вопросы должны решаться Россией и Украиной за столом переговоров, за что и выступает Китай.

Ранее заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан призвал мировое сообщество остановить эскалацию на Украине. Он напомнил о катастрофе после разрушения Каховской ГЭС и призвал не совершать действий, которые могут привести к похожим опасным ситуациям.