ООН внесла армию России в список нарушителей прав детей

В докладе отмечается, что Вооруженные силы Российской Федерации и «связанные с ними группы» теперь включены в список «сторон, которые совершают серьезные нарушения в отношении детей в ситуациях вооруженных конфликтов». При этом в докладе отмечается, что тем не менее Российская армия «приняла меры для улучшения защиты детей».