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Правительство Украины объявит выговор мэру Киева Кличко

Правительство Украины объявит выговор мэру Киева Виталию Кличко, сообщает РИА Новости.

Правительство Украины объявит выговор мэру Киева Кличко
© globallookpress.com

Причиной выговора стало ненадлежащее состояние бомбоубежищ в городе.

«Поддержан проект распоряжения кабинета министров Украины "О привлечении к дисциплинарной ответственности" — выговор главе Киевской городской государственной администрации Виталию Кличко», — говорится в тексте.

Этой же мере также подвергнут начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко, глав администраций Голосеевского, Оболонского, Печерского и Соломенского районов.

Напомним, что 1 июня жители Киева не смогли попасть в бомбоубежища во время воздушной тревоги из-за их непригодности.

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