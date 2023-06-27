Правительство Украины объявит выговор мэру Киева Кличко

«Поддержан проект распоряжения кабинета министров Украины "О привлечении к дисциплинарной ответственности" — выговор главе Киевской городской государственной администрации Виталию Кличко», — говорится в тексте.

Этой же мере также подвергнут начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко , глав администраций Голосеевского, Оболонского, Печерского и Соломенского районов.

Напомним, что 1 июня жители Киева не смогли попасть в бомбоубежища во время воздушной тревоги из-за их непригодности.