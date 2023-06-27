Правительство Украины объявит выговор мэру Киева Кличко
Правительство Украины объявит выговор мэру Киева Виталию Кличко, сообщает РИА Новости.
Причиной выговора стало ненадлежащее состояние бомбоубежищ в городе.
«Поддержан проект распоряжения кабинета министров Украины "О привлечении к дисциплинарной ответственности" — выговор главе Киевской городской государственной администрации Виталию Кличко», — говорится в тексте.
Этой же мере также подвергнут начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко, глав администраций Голосеевского, Оболонского, Печерского и Соломенского районов.
Напомним, что 1 июня жители Киева не смогли попасть в бомбоубежища во время воздушной тревоги из-за их непригодности.
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