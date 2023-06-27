В Словакии задержали угрожавшего расправой президенту

В Словакии задержали подозреваемого, угрожавшего расправой президенту
Подозреваемый, угрожавший расправами президенту Словакии Зузане Чапутовой и экс-министру обороны Ярославу Надю, задержан в Братиславе сотрудниками Национального агентства по борьбе с преступностью. Об этом сообщила во вторник в социальных сетях полиция республики.
"Национальное агентство по борьбе с преступностью (подразделение Братиславы) задержало мужчину, подозреваемого в совершении уголовного преступления [по статье] выступление с "угрозами расправы", - отметила полиция.
Правоохранители проводят обыски дома у подозреваемого и в других объектах недвижимости, связанных с данным делом. Иные подробности не приводятся. Утечка информации, согласно полиции, может негативно отразиться на ходе следствия.