В Словакии задержали угрожавшего расправой президенту

Подозреваемый, угрожавший расправами президенту Словакии Зузане Чапутовой и экс-министру обороны Ярославу Надю, задержан в Братиславе сотрудниками Национального агентства по борьбе с преступностью. Об этом сообщила во вторник в социальных сетях полиция республики.