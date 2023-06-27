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На Украине ответили на заявления Орбана о статусе Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан оскорбил собственную страну, позволив себе ряд резких высказываний об Украине, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Об этом пишет РИА «Новости».

На Украине ответили на заявления Орбана о статусе Украины
© соцсети

Ранее Орбан предположил в интервью немецким СМИ, что Украина в настоящее время утратила субъектность, а достижение мира зависит от воли Соединенных Штатов.

Орбан: Украина перестала быть суверенной страной

По оценке Подоляка, премьер Венгрии «строго придерживается пропагандистских мифов», позволяет себе унижать европейские ценности. На фоне этого, добавил советник, возникает вопрос о степени субъектности самого Орбана.

Чиновник также выразил удивление тем, что премьер Венгрии якобы не уважает свою страну.

Мнимое неуважение к Венгрии Орбан проявил, позволив себе высказывания, которые «втоптали репутацию республики в историческую грязь», уточнил Подоляк.

Ранее советник сообщил, что единственным путем к завершению противостояния на Украине является максимальное усиление ВСУ и переход утраченных регионов под контроль Киева.

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