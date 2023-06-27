На Украине ответили на заявления Орбана о статусе Украины

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Ранее Орбан предположил в интервью немецким СМИ, что Украина в настоящее время утратила субъектность, а достижение мира зависит от воли Соединенных Штатов.

По оценке Подоляка, премьер Венгрии «строго придерживается пропагандистских мифов», позволяет себе унижать европейские ценности. На фоне этого, добавил советник, возникает вопрос о степени субъектности самого Орбана.

Чиновник также выразил удивление тем, что премьер Венгрии якобы не уважает свою страну.

Мнимое неуважение к Венгрии Орбан проявил, позволив себе высказывания, которые «втоптали репутацию республики в историческую грязь», уточнил Подоляк.