На Украине ответили на заявления Орбана о статусе Украины
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан оскорбил собственную страну, позволив себе ряд резких высказываний об Украине, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Об этом пишет РИА «Новости».
Ранее Орбан предположил в интервью немецким СМИ, что Украина в настоящее время утратила субъектность, а достижение мира зависит от воли Соединенных Штатов.
По оценке Подоляка, премьер Венгрии «строго придерживается пропагандистских мифов», позволяет себе унижать европейские ценности. На фоне этого, добавил советник, возникает вопрос о степени субъектности самого Орбана.
Чиновник также выразил удивление тем, что премьер Венгрии якобы не уважает свою страну.
Мнимое неуважение к Венгрии Орбан проявил, позволив себе высказывания, которые «втоптали репутацию республики в историческую грязь», уточнил Подоляк.
Ранее советник сообщил, что единственным путем к завершению противостояния на Украине является максимальное усиление ВСУ и переход утраченных регионов под контроль Киева.